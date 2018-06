Trump wil einde aan 'oneerlijke handelsrelaties'

Trump zei dat andere landen al tientallen jaren profiteren van die oneerlijke praktijken, maar dat hij de schuld daarvoor niet legt bij de leiders van de andere leden van de G7. De groep van invloedrijkste industrielanden bestaat naast de VS uit Canada, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië en Japan.

Trump zei dat zijn voorgangers in het Witte Huis er verantwoordelijk voor zijn dat andere landen ten koste van de VS gunstige handelsakkoorden hebben kunnen sluiten. Hij zei verder dat hij niet in een sfeer van ruzie met de andere G7-leiders had gesproken. ''De betrekkingen zijn erg goed.''

Wel waarschuwde de president de andere landen dat ze een fout maken als ze vergeldingsmaatregelen instellen voor de recente Amerikaanse importheffingen op staal en aluminium.

De G7-leiders hebben niet alleen over handel gesproken. Trump zei dat ook het milieu en defensie aan bod zijn gekomen. ''De G7-landen delen dezelfde waarden en overtuigingen'', aldus de president. Hij noemde de top ''zeer succesvol''.

Importheffingen

De leiders van Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Japan, Italië en Canada lieten Trump vrijdag in het gezamenlijke gesprek in het Canadese Quebec cijfers zien die aantonen dat de importheffingen van de VS slecht zijn voor de handel. Trump kwam daarna met eigen cijfers om het tegendeel te bewijzen.

Trump sprak later op de dag met de Franse president Emmanuel Macron en de Canadese president Justin Trudeau. Trump en Macron leken beide voorzichtig optimistisch over mogelijke andere afspraken. Trudeau heeft het met de Amerikaanse president vooral gehad over een nieuwe NAFTA, nadat Trump uit de oude overeenstemming met Canada en Mexico is gestapt.

Trump verliet de G7-top zaterdagmiddag vroeger dan gepland. De president gaat op reis naar Singapore, waar hij op 12 juni de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zal ontmoeten. De overige zes leiders zullen nog gesprekken voeren over klimaatverandering, energie en de toekomst van de oceanen.