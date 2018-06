Geen doorbraak over importheffingen VS bij G7

De leiders van Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Japan, Italië en Canada lieten Trump in het gezamenlijke gesprek in het Canadese Quebec allemaal cijfers zien die aantonen dat de importheffingen van de VS slecht zijn voor de handel. Trump diende zijn gesprekpartners van repliek door met eigen cijfers te komen die het tegendeel bewijzen.

Na het grote gesprek had Trump ontmoetingen met de Franse president Emmanuel Macron en de Canadese premier Justin Trudeau.

Na het gesprek met Macron leken beide leiders voorzichtig optimistisch over mogelijke andere afspraken. "Er gaat iets gebeuren. Ik denk iets positiefs", aldus Trump. Een Franse gezant die bij het gesprek aanwezig was zegt dat er binnen twee weken gesprekken tussen de VS en de Europese Unie komen over de heffingen.

Trudeau en Trump hadden het vooral over de een nieuwe NAFTA, nadat Trump uit de oude overeenstemming met Canada en Mexico is gestapt.

Stroef

Voor Trump was het een stroeve bijeenkomst. Het plenaire gesprek en zijn privégesprekken met Trudeau en Macron verliepen allemaal enorm stroef, zeggen mensen die bij de gesprekken aanwezig waren.

Macron en Trump leken vorige maand nog goede vrienden tijdens een staatsbezoek van de Franse president aan Washington. Tijdens de G7 was van die vriendschap niet veel meer over, aangezien beide presidenten lijnrecht tegenover elkaar stonden.

Rusland

Eerder liet Trump nog weten dat hij vindt dat Rusland ook weer deel moet gaan nemen aan de gesprekken. De Italiaanse premier Giuseppe Conte liet weten daar ook wat in te zien. De andere leiders niet.

Rusland liet zelf ook weten niets te zien in een terugkeer in de G7, wat dan weer de G8 zou worden. "We zijn op dit moment bezig met andere platformen", aldus een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken.