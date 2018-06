Franse vakbonden kondigen nieuwe staking bij Air France aan voor juni

De vakbonden willen over het jaar 2018 een salarisstijging van 5,1 procent. De top van Air France heeft een loonstijging van 7 procent aangeboden, verspreid over vier jaar.

Als de vakbonden niet met het voorstel van Air France akkoord gingen, dan zou Janaillac opstappen. Het aanbod werd verworpen door de vakbonden, waarna Janaillac vertrok.

De stakingen bij Air France van de laatste tijd hebben de luchtvaartmaatschappij tot nu toe zo'n 400 miljoen euro gekost. Een nieuwe topman is nog altijd niet aangesteld.

De positie van Janaillac is opgeknipt. Anne-Marie Couderc is voorlopig niet-uitvoerend voorzitter van het bestuur, een functie die vergelijkbaar is met die van president-commissaris.

Frédéric Gagey, de financiële topman van Air France-KLM, is voorlopig bestuursvoorzitter van de luchtvaartgroep. De dagelijkse leiding is daarnaast in handen van Franck Terner en KLM-hoofd Pieter Elbers.

Brief

Couderc vindt dat ze geen mandaat heeft om loononderhandelingen te voeren. De bonden vinden dat onacceptabel.

Couderc kondigde in een brief aan de bonden volgende week donderdag maatregelen tegen de "malaise" die binnen het bedrijf heerst te nemen. Die is diepgeworteld en gaat dieper dan alleen een geschil over loon, schrijft ze.

In het schrijven sloeg ze een verzoenende toon aan, meldde persbureau Reuters dat die brief inzag.