Chinese betaalgigant Ant Financial haalt 14 miljard dollar binnen

Dat is de grootste investeringsronde van een niet-beursgenoteerd bedrijf ooit en ongeveer even veel geld als de waarde van twee Adyens bij elkaar.

Ant Financial is het fintechpareltje van miljardair Jack Ma, het brein achter de Chinese webwinkelgigant Alibaba. In Nederland heeft bijna niemand van Ant gehoord, maar met een geschatte waarde van 150 miljard dollar is het bedrijf grofweg 20 keer meer waard dan Adyen, dat als een van de meest veelbelovende Europese technologiebedrijven wordt gezien.

Het Chinese bedrijf is nu ook meer waard dan een gerenommeerde Amerikaanse bank als Goldman Sachs.

Alipay

Ant is het bedrijf achter Alipay. Dat is inmiddels de grootste online en mobiele betalingsdienst ter wereld, al ondervindt het bedrijf in eigen land grote concurrentie van WeChat Pay, van techbedrijf Tencent. Beide bedrijven bieden ook diensten aan voor Chinese reizigers in Europa en andere delen van de wereld. Chinezen kunnen daarmee met hun smartphone in hun eigen valuta betalen in winkels.

De opbrengsten van de financieringsronde zullen onder meer gebruikt worden voor verdere expansie en voor technologische vernieuwing. De consumentenmarkt in China is nu nog nauwelijks gereguleerd, maar omdat dit wellicht gaat veranderen, richt Ant Financial nu ook het vizier op de zakelijke markt. Zo kunnen banken gebruikmaken van de technologische vondsten van het bedrijf.