KLM-piloten hebben grote bezwaren tegen principeakkoord

De piloten maakten woensdagavond tijdens een ledenvergadering bezwaar tegen het cao-principeakkoord, blijkt uit een nieuwsbrief van vakbond VNV.

Het VNV-bestuur en de KLM-directie bereikten in mei een principeakkoord over een nieuw cao. Het gaat om een overeenkomst van anderhalf jaar, van 1 januari 2018 tot 1 juni 2019. In het akkoord staan onder meer afspraken over een salarisverhoging van 4 procent en meer verlof.

Verder belooft KLM de werknemers betere werk- en rusttijden vanaf volgend jaar. De vliegers zijn ontevreden over die ingangsdatum. Zij willen dat de maatregelen tegen hoge werkdruk gaan gelden vanaf het begin van de nieuwe cao. Dat zou met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018 zijn.

Compensatie

De piloten willen compensatie voor elke maand dat dit niet lukt. Deze eis zou KLM tientallen miljoenen euro's kosten.

Twee weken geleden zegden de piloten in de ondernemingsraad van KLM het vertrouwen in het hoofd van de vliegdienst op. Zij vinden dat KLM zich onvoldoende inzet om werkdruk te verlichten.

Emoties

Volgens Joost van Doesburg van VNV liepen de emoties woensdagavond tijdens de vergadering hoog op. "Er is nog geen eindoordeel", benadrukt de woordvoerder. "De grote bezwaren tegen het akkoord zijn grotendeels ingegeven door wantrouwen richting KLM. Het is nu aan het KLM-management om het vertrouwen te herstellen."

Van Doesburg legt uit dat het bestuur pas naar KLM terug zal gaan als de leden voor of tegen het akkoord gestemd hebben. "De ledenraad bepaalt wanneer er gestemd wordt. Dat kan in een extra vergadering of tijdens de volgende reguliere vergadering op 3 juli."

KLM weet wat bij de pilotenbond speelt, maar wil pas na de definitieve uitspraak van de vakbondsleden reageren.

