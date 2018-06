Canadese stad Québec vreest voor rellen tijdens G7-bijeenkomst

Scholen en een aantal overheidsgebouwen blijven uit voorzorg dicht tijdens de G7-top, meldt nieuwsorganisatie Canadian Broadcasting Corporation (CBC). De Canadese publieke omroep legt uit dat inwoners bang zijn, omdat protesten tijdens eerdere internationale conferenties in Québec uit de hand liepen.

De CBC geeft een overzicht van winkels en overheidsinstanties die de deuren gesloten houden. Verder krijgen inwoners tips om zichzelf te beschermen tegen aanvallen met traangas.

De lokale politie zegt geen grote ongeregeldheden te verwachten, maar wel betogers. Westerse economische topconferenties zijn namelijk vaak trekpleister voor protesten tegen globalisering en kapitalisme. Verder worden betogingen verwacht over de hoge kosten van de top. De Canadese regering betaalt voor de G7 volgens Canadese media naar schatting 400 miljoen euro.

Spanning

De G7 in Canada dit weekend is de economische top van Canada, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Japan en de Verenigde Staten. De spanning is merkbaar nu de Amerikaanse president Donald Trump importheffingen oplegt aan Mexico, Canada en Europa. Voor de EU worden deze heffingen op 1 juli van kracht.

De Canadese premier Justin Trudeau waarschuwt in de Franse krant Le Monde voor een felle top. "Er zullen open en eerlijke discussies worden gevoerd, vooral met de Amerikaanse president over handel en over heffingen."