Nieuwe regionale staking streekvervoer treft groot deel Noord-Holland

Reizigers in Noord-Holland ondervinden donderdag opnieuw last van stakingen in het streekvervoer. Buschauffeurs leggen in een groot deel van de provincie het werk neer om een betere cao af te dwingen. Door de stakingen is het busverkeer in Haarlem, Alkmaar, Hoorn, Den Helder en bij de luchthaven Schiphol verstoord.