'Veel te weinig Oost-Europese seizoensarbeiders voor Britse fruitteelt'

De BBC meldt dat meer dan de helft van de uitzenders zelfs in de rustige voorjaarsmaanden van het landbouwseizoen al niet aan de vraag kon voldoen. Volgens de brancheorganisatie National Farmers Union nam het aantal seizoensarbeiders dat vorig jaar naar het VK kwam al met 17 procent af.

De omroep laat het bureau AG Recruitment and Management aan het woord, dat personeel in Roemenië werft om in Engeland groente en fruit te plukken. De komende maanden staan daar bij AG 4.000 vacatures voor open, maar het bureau vreest dat niet te gaan halen.

Een woordvoerder van het bureau legt een verband met de Brexit. Die heeft geleid tot een scherpe waardedaling van de pond ten opzichte van de euro, wat het een stuk minder aantrekkelijk maakt om in het VK te gaan werken. Verder zou er nu veel onzekerheid zijn over de benodigde visa.

Rijen

''Vroeger stonden er in Roemenië rijen van dertig tot veertig mensen per dag en was de keuze aan ons'', zegt de woordvoerder. ''Nu nemen we iedereen met twee handen en twee benen in overweging.''

Behalve de Brexit, speelt ook de wat beter wordende economie in Zuidoost-Europa een rol, schrijft de BBC. Roemenië is nog altijd een van de armste lidstaten, maar kende vorig jaar een econmoische groei van 6,9 procent.

Het plukken van groente en fruit wordt in het VK voor 99 procent gedaan door buitenlandse seizoenswerkers. Twee derde komt uit Roemenië en Bulgarije.