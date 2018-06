Nepproducten kosten Nederland elk jaar 1,8 miljard

Het gaat hierbij dus om de waarde van het intellectuele eigendom waarop inbreuk wordt gemaakt. In Nederland is het verlies aan rechtstreekse verkopen circa 1,8 miljard euro ofwel 5,2 procent van de jaaromzet.

Dat blijkt uit onderzoek (pdf) van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO). Het legde vijf jaar lang dertien sectoren waarin veelvuldig intellectuele eigendomsdomrechten worden geschonden onder de loep.

Het gaat vooral om cosmetica, kleding, sportartikelen, horloges, muziekopnamen, gedistilleerde dranken en smartphones. Er is bovendien sprake van een rechtstreeks verlies van 434.000 banen, stelt het agentschap. Omgerekend bedragen de verliezen 116 euro per EU-burger per jaar, en 106 euro per burger in Nederland.

Volgens EUIPO geeft het onderzoek voor het eerst een goed beeld van de economische impact van namaak en piraterij op de economie en de werkgelegenheid in de EU.