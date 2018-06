FNV schikt met uitzendbureau in kwestie pakketsorteerders PostNL

Dat bevestigt bestuurder Mariëtte van der Neut van FNV dinsdag, nadat actualiteitenprogramma Zembla het nieuws als eerste naar buiten had gebracht.

De uitzendkrachten worden per 1 juli betaald volgens de cao van PostNL. Het akkoord geldt voor ruim vierhonderd werknemers die via In Person bij PostNL aan het werk zijn. Op fulltimebasis zou het gaan om een bedrag van grofweg 150 euro bruto per maand dat moet worden bijgestort.

De 120 FNV-leden die de afgelopen vijf jaar via In Person als pakketsorteerder bij PostNL aan het werk zijn geweest, krijgen ook een flinke nabetaling, zo is afgesproken. Van der Neut denkt dat ook niet-leden enige nabetaling zullen ontvangen, maar die bal ligt volgens haar nu bij In Person.

Dagvaarding

FNV stapte naar de rechter om gelijk loon te eisen voor honderden pakketsorteerders op depots in Amersfoort, Dordrecht, Goes en Waddinxveen. De dagvaarding richting PostNL is al de deur uit.

Van der Neut sluit niet uit dat andere uitzendbureaus die zich ook schuldig maken aan deze praktijk, als OTTO Workforce en TempoTeam, door de bond voor de rechter worden gesleept.

Over de afgelopen vijf jaar zou er ruim 5 miljoen euro te weinig loon zijn betaald. In de dagvaarding claimt de vakbond dit bedrag als nabetaling voor de mensen. PostNL zei eerder vertrouwen te hebben in een goede uitkomst bij een gang naar de rechter in deze kwestie.