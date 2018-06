'Vorig jaar fors meer afgedankte verlichting ingeleverd'

In 2017 werd in totaal 4.393 ton aan tl-buizen, armaturen, spaarlampen en overige verlichting ingeleverd. Het jaar ervoor was dat 3.890 ton.

Led-verlichting kwam nog bijna helemaal niet terug. Deze vorm van verlichting is nog relatief nieuw en heeft een gemiddelde levensduur van zo’n twintig jaar.

LightRec heeft naar eigen zeggen veel geïnvesteerd in het inzamelnetwerk. Zo kunnen afgedankte lampen sinds vorig jaar bij alle grote supermarktketens worden ingeleverd in speciale recyclingbakken. Ook is ingezet op inzameling op slooplocaties.

De stijging heeft volgens de stichting ook te maken met strengere wetgeving en met de economische groei. Er wordt meer gebouwd en verbouwd, wat er ook toe leidt dat meer verlichting wordt vervangen.