Ambulancemedewerkers krijgen er 4,5 procent bij

De cao voor ambulancemedewerkers wordt gelijkgetrokken met de cao voor ziekenhuispersoneel, meldt FNV Zorg & Welzijn dinsdag.

Het idee hierachter is dat het voor bijvoorbeeld verpleegkundigen aantrekkelijker wordt om de stap naar de ambulance te maken.

Bestuurder Fred Seifert van de FNV wil dat er nu ook afspraken worden gemaakt over eerder stoppen met werken. Hij zegt dat er nog vele miljoenen over zijn van een budget dat in 2017 is uitgetrokken voor loonsverhoging in de ambulancesector.