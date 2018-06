Streekvervoer vrijwel stilgelegd in delen Zuid-Holland, Overijssel en Flevoland

Ongeveer 90 procent van de bussen in die regio's rijdt niet, stelt cao-onderhandelaar Paula Verhoef namens FNV.

Onder meer in het noorden van Zuid-Holland (Arriva), het midden van Overijssel (Syntus) en in de regio IJsselmond (Connexxion) rijdt het ov niet of nauwelijks. In Flevoland vertrekken de bussen van Arriva vanuit Lelystad niet.

De chauffeurs in het streekvervoer hebben het werk neergelegd voor nieuwe cao-afspraken. De cao geldt voor twaalfduizend werknemers. Volgens FNV is er bij de chauffeurs sprake van een "diep wantrouwen" jegens hun werkgevers.

In mei legden buschauffeurs het streekvervoer al meerdere malen plat met stakingen. Het begon met een landelijke staking. Inmiddels wisselen chauffeurs in verschillende plaatsen elkaar in estafettevorm af. Het is de bedoeling om zo de druk op werkgevers te houden.