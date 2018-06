Streekvervoer vrijwel stilgelegd in delen Zuid-Holland, Overijssel en Flevoland

Ongeveer 90 procent van de bussen in die regio's rijdt niet, stelt cao-onderhandelaar Paula Verhoef namens FNV.

Onder meer in het noorden van Zuid-Holland (Arriva), het midden van Overijssel (Syntus) en in de regio IJsselmond (Connexxion) rijdt het ov niet of nauwelijks. In Flevoland vertrekken de bussen van Arriva vanuit Lelystad niet.

De chauffeurs in het streekvervoer hebben het werk neergelegd voor nieuwe cao-afspraken. De cao geldt voor twaalfduizend werknemers. Volgens FNV is er bij de chauffeurs sprake van een "diep wantrouwen" jegens hun werkgevers. De vakbond stelt verbaasd te zijn dat de werkgevers na alle stakingen niet met verbeterde voorstellen zijn gekomen.

Oplossing

De Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV) stelt dat de eisen die de vakbond stelt niet haalbaar zijn. Woordvoerder Tanja Copal laat weten dat wat de werkgevers betreft er snel een oplossing moet komen, maar dat de onderhandeling momenteel vastzitten.

"Het ziet ernaar uit dat we een lange periode krijgen waarin we geen cao hebben", aldus Copal. "De vakbond wil alleen komen praten als we op voorhand zeggen dat de eisen worden ingewilligd."

Een van die eisen is vijf minuten extra betaalde pauze per 150 minuten voor buschauffeurs. Volgens de VWOV leidt dat tot een jaarlijkse kostenstijging van minimaal 5 procent, wat kan leiden tot een duurder OV.

Noord-Holland

In mei legden buschauffeurs het streekvervoer al meerdere malen plat met stakingen. Het begon met een landelijke staking. Inmiddels wisselen chauffeurs in verschillende plaatsen elkaar in estafettevorm af. Het is de bedoeling om zo de druk op werkgevers te houden.

De staking van dinsdag is niet de enige staking deze week. Donderdag rijdt het streekvervoer van Connexxion niet de Noord-Hollandse regio's Haarlem-IJmond, Noord-Holland Noord, Amstel Meerlanden.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!