Betalingsverwerker Adyen op 13 juni naar beurs Amsterdam

Adyen wil maximaal 4,19 miljoen aandelen uitgeven aan institutionele beleggers. De uitgifteprijs ligt tussen 220 euro tot 240 euro per aandeel. Het gaat om circa 12,7 procent van het aandelenkapitaal.

Als de begeleidende banken hun overtoewijzingsoptie uitoefenen dan wordt met de emissie een bedrag van 922 miljoen tot 947 miljoen euro opgehaald.

Adyen wordt met de beursgang gewaardeerd op 6,5 miljard tot 7,1 miljard euro. Het beurssymbool van het Amsterdamse betaalbedrijf op het Damrak wordt ADYEN.

Geruchten

In mei kondigde Adyen officieel aan de sprong naar de aandelenmarkt te maken. Geruchten over een beursgang van de onderneming deden al langer de ronde. Adyen heeft zijn hoofdkantoor in Amsterdam en daarnaast zijn er nog veertien kantoren in de Verenigde Staten, Azië, Latijns-Amerika en Europa. Daar werken in totaal 668 medewerkers.

Adyen regelt betalingen voor duizenden bedrijven, waaronder Facebook, Spotify, Uber en Netflix. In Nederland horen De Bijenkorf, Coolblue en Rituals tot de bekende klanten. Adyen wordt alom gezien als een van de meest veelbelovende technologiebedrijven van Europa.

eBay

Tot de investeerders in Adyen behoort onder meer het beleggingsbedrijf Iconiq Capital, waarin bekende namen uit de Amerikaanse technologiesector meedoen zoals Facebook-topman Mark Zuckerberg en topman Jack Dorsey van Twitter. Ook het Singaporese staatsinvesteringsfonds Temasek behoort tot de investeerders van Adyen.

Het Financieele Dagblad liet maandag nog weten dat Adyen de Amerikaanse veilingsite eBay uitzicht heeft gegeven op een aandelenbelang van 5 procent, om het bedrijf als klant binnen te halen. Adyen hengelde eBay aan het begin van het jaar binnen. Het zal daarbij geleidelijk de transacties overnemen van concurrent PayPal, waar kopers tot in ieder geval juli 2023 nog bij terechtkunnen.