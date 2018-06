Frans autobedrijf Peugeot stopt activiteiten in Iran

Het autobedrijf heeft sinds 2016 samenwerkingen met lokale partners. De Iraanse verkopen maken minder dan 1 procent uit van de totale verkopen van het concern. Een terugtrekking heeft geen grote gevolgen voor de resultaten.

PSA Peugeot overlegt met de Amerikaanse overheid over een mogelijke uitzondering op de sancties. Eerder liet rivaal Renault al weten zich terug te trekken uit Iran.

Het akkoord tussen het westen en Iran staat op losse schroeven sinds de Amerikaanse president Donald Trump zich terugtrok.

Uranium

In het akkoord spraken de westerse leiders af dat de sancties voor Iran opgeheven worden als het land zijn nucleaire programma aan banden legt. Trump is er echter van overtuigd dat Iran tegen de afspraken in uranium gebruikt om nucleaire wapens te ontwikkelen.

De Verenigde Staten dreigen met zware sancties voor Iran, onder meer gericht op de Iraanse bedrijven in het land. De Europese Unie maakte hierop bekend dat het de Europese bedrijven die zowel in Iran als in de VS actief zijn, te willen beschermen.