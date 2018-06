Naam omstreden bedrijf Monsanto verdwijnt na fusie met Bayer

De overname van Monsanto door Bayer wordt naar verwachting op 7 juni afgerond, meldt Bayer maandag.

Monsanto heeft een slechte naam bij het publiek en dan met name bij activisten. Het concern is de grootste producent van genetisch gemodificeerde zaden ter wereld en is maker van bijvoorbeeld de veelgebruikte onkruidverdelger Roundup.

Critici wijzen op de schadelijke effecten van Roundup en het bestandsdeel glyfosaat. Het middel zou kankerverwekkend zijn. De Europese vergunning voor het middel werd vorig jaar met vijf jaar verlengd, maar een speciale commissie van het Europees Parlement doet wel onderzoek naar hoe pesticiden worden toegelaten op de Europese markt.

Dialoog

In een persbericht zegt Bayer-bestuursvoorzitter Werner Baumann dat het bedrijf meer in dialoog wil zijn met de maatschappij. "We zullen luisteren naar critici en samenwerken waar we overeenkomsten ontdekken."

"Landbouw is te belangrijk om vooruitgang door ideologische verschillen tot stilstand te brengen. We moeten met elkaar praten. We moeten naar elkaar luisteren. Het is de enige manier om bruggen te bouwen."

Bayer betaalt 53 miljard dollar voor het Amerikaanse concern. Afgelopen week werd ook door Amerikaanse autoriteiten groen licht gegeven voor de overname.