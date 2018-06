'Adyen haalde eBay als klant binnen door aandelen in de strijd te gooien'

Het Amerikaanse bedrijf heeft zicht gekregen op een aandelenbelang van 5 procent in Adyen meldt Het Financieele Dagblad (FD) maandag op basis van ingewijden. Begin februari werd al bekendgemaakt dat Adyen het betalingsverkeer van eBay zou gaan verwerken.

De details van de deal zouden ook blijken uit niet-publieke analistenrapporten. Die werden door begeleidende banken geschreven voor de aanstaande beursgang van Adyen, die eind mei bekend werd.

Het betaalbedrijf is op dit moment vooral groot in Europa. Het is zeer winstgevend en groeit snel. De netto-omzet groeide van 23 miljoen euro in 2013 naar 218 miljoen in 2017.

Uithangbord

Adyen wil nu in de Verenigde Staten groeien. De samenwerking met eBay moet als een uithangbord dienen voor nieuwe klanten.

Het betaalbedrijf is in 2006 opgericht. Adyen werkt als tussenpersoon van winkels aan de ene kant en banken en creditcardmaatschappijen aan de andere kant.

Het bedrijf regelt nu al de betalingen van grote Nederlandse bedrijven zoals Coolblue en internationale spelers zoals Facebook en Uber.