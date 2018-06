'Dreigende handelsoorlog schaadt ook luchtvaartsector'

"Elke maatregel die zorgt voor minder handel is slecht nieuws", zei Alexandre de Juniac, directeur van de internationale brancheorganisatie van luchtvaartmaatschappijen IATA. De Juniac sprak zondag met persbureau Reuters tijdens een jaarlijkse IATA-bijeenkomst.

Zo'n 130 directeuren van internationale luchtvaartmaatschappijen kwamen samen in het Australische Sydney. Zij spraken over stijgende brandstof-, infrastructuur- en personeelskosten en de dreigende handelsoorlog. Zij vrezen dat onzekerheid op het gebied van internationale handel resulteert in minder zakelijke reizen.

Beperkingen

De Juniac: "Hoe meer beperkingen op het gebied van handel, immigratie en reizen, hoe minder winst voor onze branche."

Volgens vliegtuigbouwers Boeing (BA.N) en Airbus (AIR.PA) is onzekerheid slecht voor de branche. Eric Schulz van Airbus benadrukte dat vrijhandel zorgt voor economische groei. "We zijn een wereldwijde branche. Handelsbeperkingen belemmeren uiteindelijk iedereen, ook onze klanten."

Welke financiële impact dit heeft op Airbus kon Schulz nog niet zeggen. Randy Tinseth van Boeing benadrukt dat de importheffingen geen effect hebben op de kosten van het bouwen van vliegtuigen. Boeing importeert bijvoorbeeld nauwelijks aluminium. Tinseth: "Ik denk dat 90 procent van het aluminium dat we gebruiken uit eigen land komt."

Ceo Guevara Manzo van de World Travel & Tourism Council (WTTC) maakt zich zorgen over de tarieven, omdat die zorgen voor minder investeringen in infrastructuur als havens, vliegvelden en hotels. "Staal voor hotels is als bloem voor bakkerijen."