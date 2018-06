China: Onderhandelingen met VS ongeldig als importheffingen ingaan

Dat meldt het Chinese staatspersbureau Xinhua zondag na afloop van de handelsbesprekingen tussen China en de VS.

De Amerikaanse minister van Handel Wilbur Ross en vicepremier Liu He zijn in onderhandeling om het handelsconflict tussen de twee landen op te lossen. Volgens Ross verliepen de besprekingen "eerlijk en vriendelijk".

De Amerikaanse minister van Handel kwam zaterdag aan in Beijing voor de besprekingen, net nadat de Amerikaanse president Donald Trump opnieuw dreigde met importheffingen tegen China.

Handelsconflict

China en de VS bespraken in Beijing manieren waarop China het handelsoverschot met de VS kan terugdringen. China exporteert voor 375 miljard dollar meer naar Amerika dan het land importeert. Daar is president Trump het niet mee eens en daarom wilde hij importheffingen opleggen. Die heffingen moeten Chinese producten duurder en dus minder aantrekkelijk maken.

De Amerikaanse president kondigde in maart deze importheffingen aan. Daarop reageerde China met eigen heffingen op Amerikaanse producten. Vervolgens kwam de VS weer met strengere maatregelen.

Uiteindelijk liepen de mogelijke importheffingen voor China op tot 150 miljard dollar. Deze handelsoorlog werd eind mei gepauzeerd, de twee grootmachten zijn nu in onderhandeling om tot een oplossing te komen.

Concrete vorderingen

Ross en He maken volgens het staatspersbureau "concrete vorderingen". "We gaan ervan uit dat we elkaar tegemoetkomen en geen handelsoorlog voeren. Als de Verenigde Staten toch handelsbeperkingen en importtarieven invoeren, vervallen alle besproken maatregelen."

China maakte vrijdag al bekend dat het land importtarieven voor bijna vijftienhonderd consumentenproducten verlaagt. Vanaf 1 juli daalt het gemiddelde importtarief van 15,7 procent naar 6,9 procent. China benadrukt dat dit handelsvoordeel in principe geldt voor alle landen, ook voor de Verenigde Staten.

Woede

Trump haalde zich afgelopen week de woede van de EU, Mexico en China op de hals door toch over te gaan tot de importheffingen op al het buitenlandse staal en aluminium.

Trump had zijn plannen eerder al aangekondigd, maar creeërde een tijdelijke uitzonderingspositie van twee maanden voor de EU, Mexico en Canada.