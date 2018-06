Storing bij Visa in Europa opgelost

Mensen die betalingen wilden doen met betaalkaarten van Visa kampten een groot deel van de avond met problemen. Volgens Visa ging dat erom dat sommige betalingen in Europa niet lukten. het bedrijf kon na de storing nog niet zeggen hoe groot de omvang van het probleem was.

Visa denkt dat de storing is veroorzaakt door een hardwareprobleem. ''We hebben geen aanwijzingen dat het probleem is veroorzaakt door een kwaadwillige verstoring", zei Visa in een verklaring.

In heel Europa klaagden Visa-klanten, bijvoorbeeld via Twitter, dat betalingen werden geweigerd. ''We werken zo snel mogelijk om de situatie op te lossen", zei Visa in een verklaring.