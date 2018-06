Dekkingsgraad pensioenfondsen iets opgelopen

De beleidsdekkingsgraad, die leidend is voor kortingen en indexatie, bleef gelijk op 108 procent, blijkt uit periodiek onderzoek van verzekeraar Aon.

Na een stijging in april, daalde de rente in mei gemiddeld met ongeveer zes basispunten. Daardoor steeg de waarde van de verplichtingen van pensioenfondsen per saldo met ruim 1 procent.

De licht dalende rente leidde ook tot een toename van de vastrentende waardenportefeuille met ongeveer 1 procent. De koersen van aandelen in ontwikkelde markten liepen gemiddeld ruim 3 procent op, wat vooral te danken was aan de duurder wordende dollar.

Aandelen in opkomende markten ondervonden lichte schade door de problemen in Argentinië en Turkije. Onroerend goed steeg in waarde en het vermogen van pensioenfondsen steeg per saldo met 2 procent.

Aon constateert dat de dekkingsgraad nu enig herstel laat zien, nadat dat in het eerste kwartaal van dit jaar uitbleef. Dat herstel is door alle onzekerheden in de wereld wel broos.