Rutte en EU-commissaris zien nog geen handelsoorlog met VS

Hij vindt het ''zeer teleurstellend" dat Washington deze stap heeft gezet. ''Ik ben ook boos. Dit is schadelijk voor het wereldhandelssysteem."

De premier vindt het terecht dat de Europese Commissie tegenmaatregelen heeft genomen. ''Wij hebben hier grote belangen te verdedigen."

De ruzie betekent niet dat de tactische en strategische relatie met de VS moet worden herzien, aldus Rutte. ''De transatlantische band is van groot belang." Volgens hem is het besluit schadelijk voor de Amerikanen. ''Zo'n actie is niet in het belang van de Verenigde Staten zelf."

EU

Ook EU-commissaris Cecilia Malmström vindt dat nog niet gesproken kan worden van een handelsoorlog met de VS. Zij sprak van een ''ingewikkelde en heel zorgwekkende situatie''. Het ''pure protectionisme'' zal volgens haar veel schade aanrichten aan de Europese staalindustrie en veel banen kosten, ook in de VS.

''Wij laten de zaak niet escaleren, we nemen proportionele tegenmaatregelen'', zei de Zweedse. Ze verwees naar de heffingen op Amerikaanse producten als spijkerbroeken, whiskey, Harley Davidson-motoren en pindakaas, die de EU voor later deze maand heeft aangekondigd.

De lidstaten moeten de lijst nog goedkeuren. Malmström zei samen op te trekken met partners als Japan, Mexico en Canada.

Procedure

De EU begint vrijdag een procedure tegen de ''illegale'' heffingen bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Ondertussen staat de deur open voor de Amerikanen.

''Wij hebben dialoog en een positieve agenda aangeboden, de bal ligt bij hen.'' Als de regering-Trump zou besluiten ook de heffingen op Europese auto’s te verhogen, zou dat ''extreem zorgwekkend'' zijn, besloot Malmström. Zij wees erop dat hierover ook veel kritische geluiden in de VS zijn te horen.