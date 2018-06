Groep managers ABN AMRO luidt noodklok over strategie

Uiteindelijk zou ABN AMRO zo een overnameprooi kunnen worden, meldt Het Financieele Dagblad (FD) vrijdag. De groep heeft in januari een brief gestuurd naar toezichthouders en het ministerie van Financiën. ABN AMRO bevestigt de brief van de managers.

Er was onder meer kritiek op de houding van vertrekkend president-commissaris Olga Zoutendijk. Zij zou "geen enkel gevoel hebben voor menselijke verhoudingen" en een angstcultuur creëren. Zoutendijk kondigde in februari aan geen tweede termijn als president-commissaris te willen.

Verder zou de huidige bestuursvoorzitter Kees van Dijkhuizen onzichtbaar zijn en geen richting geven aan de bank. De top en subtop zouden elkaar de tent uitvechten.

Onzekerheid

Van Dijkhuizen schreef vrijdagochtend in een brief aan het personeel dat hij begrijpt dat verandering tot zorgen kan leiden, maar dat hij de zorgen niet deelt. "Ik begrijp dat alle veranderingen in relatief korte tijd de nodige reuring en onzekerheid hebben veroorzaakt", aldus Van Dijkhuizen in de brief.

Hij verwijst naar de introductie van een nieuwe topstructuur en het verkleinen van het topmanagement. "Sommige mensen zijn teleurgesteld, hebben niet de baan gekregen die ze wilden. Het is voor iedereen wennen", meent de bestuursvoorzitter.

"Maar ik merk dat het vertrouwen en de rust terugkeren. Ik heb mijn team nu compleet. Tom de Swaan treedt straks aan als ervaren president-commissaris en we zijn onze boodschap van een betekenisvolle en duurzame bank verder aan het uitrollen."