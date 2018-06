Topman koffermaker Samsonite stapt op na beschuldigingen

Op de beurs in Hongkong, waar Samsonite een notering heeft, sprong de koers met ruim 9 procent omhoog.

Samsonite gaf aan dat Tainwala met onmiddellijke ingang ''om persoonlijke redenen'' opstapt. Hij wordt opgevolgd door de financieel directeur van het bedrijf.

Vorige week kwam de activistische investeerder Blue Orca met beschuldigingen dat onder meer met cijfers was gerommeld om winsten op te krikken en dat Tainwala had gelogen over zijn opleiding. Daarop klapte de koers van Samsonite hard omlaag en werd de handel in het aandeel stilgelegd.

Samsonite herhaalde vrijdag dat de beschuldigingen van Blue Orca over het bedrijf ''misleidend en eenzijdig'' zijn en dat er geen sprake is van financieel wanbeleid. Tainwala kwam in 2014 aan het roer te staan en onder zijn leiding werden verschillende grote overnames gedaan, waaronder de producent van reistassen en rugzakken Tumi voor 1,8 miljard dollar in 2016.