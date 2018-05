Werkgevers vinden importheffingen Trump 'een brug te ver'

Dat zegt VNO-NCW in een reactie op de beslissing van de Amerikaanse president Donald Trump. Door tegenmaatregelen van de Europese Unie en de dreigende heffingen op auto’s uit de EU dreigt volgens de ondernemersorganisatie bovendien escalatie van het handelsconflict.

''Van protectionisme en extra invoerheffingen is nog nooit een land en zijn burgers wijzer geworden'', zegt VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer.

''Het is dan ook belangrijk dat nu zowel de EU als VS het hoofd koel houdt en zorgt dat de situatie niet verder escaleert. Al is het tegelijkertijd begrijpelijk dat de EU nu ook zijn tanden laat zien en adequaat reageert, want dit mag niet zonder gevolgen blijven.''

Volgens VNO-NCW is de beslissing van Trump schadelijk voor Nederland en met name Tata Steel IJmuiden. Veel mensen in Noord-Holland zijn daar voor hun baan van afhankelijk. ''De Amerikanen schieten hiermee bovendien in eigen voet, want Tata levert producten die de VS nodig heeft'', aldus De Boer.

'Woedend'

De Nederlandse technologische industrie is ''woedend'' over de importheffingen die de Amerikaanse president Donald Trump invoert op Europees staal en aluminium. Volgens ondernemersorganisatie FME zal Trumps staalstrijd tot een ''economische schroothoop'' leiden.

De importheffingen hebben waarschijnlijk een ''zeer nadelig effect'' op de industrie in Nederland, stelt de organisatie. ''Heffingen op Nederlands staal invoeren is absurd. De Nederlandse staalproducten zijn gemaakt van hoogwaardig staal, dat de VS zelf niet heeft. Nederland heeft geen handelsoverschot op staal met Amerika en Trumps veiligheidsargument is natuurlijk ook onzin.''

De situatie kent waarschijnlijk alleen maar verliezers, denkt de branche. ''De importheffingen leiden tot hogere staalprijzen, die doorberekend zullen worden aan de Amerikaanse consument, waardoor uiteindelijk de concurrentiepositie van Amerikaanse bedrijven aangetast zal worden.''

Schade

FME hoopt dat Trump snel de gevolgen van zijn eigen maatregelen zal voelen en op zijn besluit terugkomt. Zoiets deed zich in 2002 ook al eens voor toen de VS onder president George W. Bush eveneens verwikkeld was in een staaloorlog.

Ook VNMI, de brancheorganisatie van Nederlandse producenten van ruwe metalen en metaallegeringen, is niet blij. VNMI-directeur Sekhar Lahiri benadrukt dat de toegang tot de Amerikaanse markt in het geding is. Daarnaast ligt schade voor de Nederlandse exportpositie op de EU-markt op de loer. De EU is nu nog de grootste exportmarkt voor de branche. Maar er zijn al voortekenen dat Aziatisch staal en aluminium dat niet op de Amerikaanse markt terechtkan, in Europa wordt afgezet.

Verliezers

Nederlandse Europarlementariërs zijn het erover eens dat een handelsoorlog alleen maar verliezers kent en dat niemand beter wordt van de Amerikaanse heffingen op staal en aluminium en de Europese tegenmaatregelen.

Marietje Schaake D66 noemt de maatregel van Washington ''roekeloos en schadelijk voor wereldwijde handelsafspraken. Trump laat ons geen andere keus. Europa moet direct tegenmaatregelen instellen.''

Agnes Jongerius (PvdA): “President Trump speelt een pokerspel waarbij iedereen verliest. De maatregelen zullen Tata in IJmuiden heel hard treffen en we moeten ervoor zorgen dat we klaar zijn om die klappen op te vangen.”

'Onverstandige keuze'

Ook Esther de Lange (CDA) hekelt de ''onverstandige keuze’’ van de Trump-regering. ''Niemand maakt mij wijs dat de deodorantflesjes en soepblikken van verpakkingsstaal uit IJmuiden een bedreiging vormen voor de Amerikaanse nationale veiligheid”

Lobbyorganisatie Business Europe spreekt van slecht nieuws voor het Europese zakenleven, de trans-Atlantische relaties en de wereldhandel. ''Europa en de VS staan voor dezelfde problemen en zouden hun krachten moeten bundelen in plaats van ongerechtvaardigde heffingen aan elkaar op te leggen.’’