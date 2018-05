VS stelt toch importheffing in op Europees staal en aluminium

Voor deze landen gelden vanaf 0.00 uur lokale tijd (6.00 uur Nederlandse tijd) importtarieven voor staal en aluminium, kondigt de Amerikaanse minister Wilbur Ross (Handel) donderdag aan.

De Amerikaanse president Donald Trump stelde in maart algemene importtarieven in van 25 procent op staal en 10 procent op aluminium. Bondgenoten Canada, Mexico, Brazilië, Australië, Argentinië en de EU werden tot eind mei uitgezonderd van deze heffingen.

Voor andere landen golden de tarieven al wel sinds maart. De heffingen hebben intussen tot een handelsconflict tussen China en de VS geleid.

Tegenmaatregelen

Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, stelt donderdag in een reactie dat de EU met tegenmaatregelen komt.

"We zullen onmiddelijk een procedure bij de Wereldhandelsorganisatie starten en in de komende uren tegenmaatregelen aankondigen", zei hij tijdens een toespraak in Brussel.

"Het is volstrekt onacceptabel dat een land eenzijdig maatregelen oplegt als het om wereldhandel draait", aldus Juncker. "We zullen de belangen van de EU verdedigen. Dit is puur protectionisme. Het is een slechte dag voor de wereldhandel."

Spijkerbroeken

De EU heeft al eerder aangekondigd Amerikaanse producten zoals spijkerbroeken, Harley Davidson-motoren en pindakaas extra te zullen belasten. De lijsten liggen al een tijd klaar. Volgens de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) mogen die heffingen pas vanaf 17 juni worden ingevoerd.

De tegenheffingen vertegenwoordigen een kleine 3 miljard euro. De schade van de Amerikaanse maatregelen bedraagt volgens de EU zo'n 6,4 miljard euro. Volgens ingewijden kan de schade voor Nederland richting de 600 miljoen euro oplopen.

Vermijden

EU-handelscommissaris Cecilia Malmström heeft de afgelopen maanden tevergeefs geprobeerd de maatregel van de regering-Trump af te wenden. ''We hebben er alles aan gedaan deze uitkomst te vermijden.'' Trump heeft onder dreiging van handelsbeperkingen concessies van de EU willen krijgen. ''Dat is niet hoe wij zakendoen.’’

De EU-reactie zal proportioneel zijn en overeenstemmen met de WTO-regels, aldus Malmström. Volgens haar zijn de heffingen daar duidelijk een inbreuk op. De procedure bij de organisatie wordt vrijdag gestart.

Ook Mexico laat weten met tegenmaatregelen te komen. Het land zal de import van staal, varkensvlees en andere voedingsmiddelen uit de VS extra belasten.

Onderhandelingen

"We kijken uit naar het voortzetten van onderhandelingen, zowel met Canada en Mexico aan de ene kant als met de Europese Commissie aan de andere kant, omdat er nog andere kwesties zijn die ook opgelost moeten worden", stelde Ross.

De bewindsman liet niet weten wat de EU, Canada en Mexico kunnen doen om alsnog onder de heffingen uit te komen.

Teleurgesteld

Een woordvoerder van de Britse regering liet donderdag in een reactie weten "diep teleurgesteld" te zijn.

"Het Verenigd Koninkrijk en andere landen van de Europese Unie zijn nauwe bondgenoten van de VS en moeten permanent en volledig worden uitgezonderd van de Amerikaanse heffingen voor staal en aluminium."

