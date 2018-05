Personeel streekvervoer Zuid-Holland, Overijssel en Flevoland staakt op 5 juni

FNV Streekvervoer kondigt de nieuwe stakingen donderdag aan. Bestuurder Paula Verhoef: "Onvoorstelbaar dat werkgevers nog steeds geen afspraken met ons willen maken. We vragen om eens in de 2,5 à 3 uur even vijf minuten pauze. Hoe ingewikkeld is dat?"

Verhoef benadrukt dat werkgevers de staking kunnen tegenhouden door aan de eisen tegemoet te komen. Volgens de vakbond is de huidige werkwijze zelfs gevaarlijk. "Chauffeurs worden continu opgejaagd. Die situatie is niet vol te houden en zeer onverantwoord. Het is wachten op de eerste grote ongelukken. Dat moeten we voor zijn."

Het FNV spreekt van een 'diep wantrouwen' van de chauffeurs voor hun werkgevers. "Het wordt tijd dat de werkgevers laten zien dat ze echt oog hebben voor de mensen", aldus vakbondsbestuurder Verhoef.

Buschauffeur en FNV-onderhandelaar Jack d’Hooghe stelt dat het nu hoog tijd is voor maatregelen. "We praten al jaren over de werkdruk, maar maatregelen blijven uit. Heel simpel: we gaan door met acties tot er concrete afspraken liggen over het terugdringen van die werkdruk."

Estavettevorm

In mei legden buschauffeurs het streekvervoer al meerdere malen plat met stakingen. Het begon met een landelijke staking, en inmiddels wisselen chauffeurs in verschillende plaatsen elkaar in estavettevorm af. Het is de bedoeling om zo de druk op werkgevers te houden.

Komende dinsdag wordt gestaakt in Zuid-Holland-Noord bij Arriva, in Overijssel rijdt Syntus niet in Midden-Overijssel en Connexxion staakt in regio IJsselmond. In Flevoland rijden de Arriva-bussen niet vanuit Lelystad.

Vorige week werd al gestaakt in Twente, Utrecht, Arnhem en Nijmegen, en donderdag zijn Rotterdam, Drechtsteden, Voorne-Putten, Limburg en Friesland aan de beurt.

De cao Streekvervoer geldt voor twaalfduizend werknemers.