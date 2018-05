Trump wil Daimler, BMW en Audi weren uit de Verenigde Staten

Volgens het Duitse tijdschrift Wirtschaftswoche zei Trump tegen Macron dat hij Duitse fabrikanten als Daimler, BMW en Audi wil weren uit de Verenigde Staten.

Wirtschaftswoche baseert zich op uitspraken van diverse anonieme Europese en Amerikaanse diplomaten.

De Amerikaanse president haalde al eerder uit naar Duitse autobouwers. In januari 2017, voorafgaand aan zijn inauguratie, zei hij in een interview: "Als je langs Fifth Avenue loopt, heeft iedereen een Mercedes-Benz voor z'n huis. Hoeveel Chevrolets zie je in Duitsland? Niet veel, misschien helemaal geen. Het is eenrichtingsverkeer."

Trump onderzoekt momenteel importheffingen van 25 procent op Europese auto's. Dit doet hij onder het mom van de staatsveiligheid van de VS. Importheffingen zouden nodig zijn om de eigen auto-industrie te beschermen.