'Bankenwereld is gebaat bij eenvoudigere regels'

Volgens de onderzoekers van de centrale bank is er te weinig diversiteit in de Nederlandse bankensector en dat brengt risico's met zich mee, meldt DNB in een donderdag gepubliceerd rapport.

Na de crisis werden volop nieuwe regels ingevoerd. Die hervormingen zorgden voor betere weerbaarheid van banken, meer stabiliteiten meer vertrouwen van de maatschappij in het financiële stelsel.

Uit het nieuwe rapport blijkt dat de strengere, ingewikkelde regelgeving ertoe leidt dat banken te veel op elkaar gaan lijken en het moeilijk wordt om nieuwe financiële instellingen te beginnen.

Risico's

Als banken te veel op elkaar lijken, zullen ze op dezelfde manier reageren op ontwikkelingen. Als het slechter gaat met één bank, is de kans groot dat concurrenten ook in de problemen komen. Bovendien is het lastiger voor nieuwe, kleinere banken om aan de regels te voldoen.

Als voorbeeld van die complexe en onduidelijke regelingen noemt DNB de Europese Verordening kapitaalvereisten. Die regel heeft maar liefst 66 artikelen nodig om het begrip 'kapitaal' te omschrijven.

Aanpassingen

De regels moeten "simpeler, maar niet soepeler", zegt Jan Sijbrand van DNB. "De lat blijft voor klein en groot op dezelfde hoogte liggen, maar we kijken wel of het doelmatiger kan."

DNB geeft ook wat voorbeelden van manieren om de regels te versimpelen. Bijvoorbeeld dat een specialistisch fintechbedrijf minder ingewikkelde rapportages hoeft in te leveren dan een traditionele bank. Een andere aanbeveling is dat instellingen niet hoeven te voldoen aan bepaalde eisen als die voorwaarden niet van toepassing zijn op hun bedrijfsmodel.