Onderhandelingen over nieuwe cao metaalsector zijn vastgelopen

De betrokken vakbonden hebben een eindbod met een ultimatum neergelegd bij werkgeversorganisatie FME, laten CNV Vakmensen, FNV Metaal en De Unie/VHP donderdag weten.

Grootmetaalbedrijven als DAF, VDL Nedcar, ASML, Siemens en Scania weigeren vooralsnog in te gaan op de eisen van de bonden. Die willen onder meer een loonsverhoging, afspraken voor verlichting van het werk en modernisering van de cao Metalektro, laat FNV weten.

''Over bijna al deze punten konden we het niet eens worden, wat ronduit bespottelijk is in deze tijd van grote tekorten aan technische vakkrachten", zegt bondsbestuurder Petra Bolster van FNV.

'Geen andere oplossing'

CNV-onderhandelaar Loes Bezemer-Videler zegt: "Ons werd duidelijk dat er helaas geen andere oplossing was dan deze. Werkgevers bleven focussen op de korte termijn en wilden geen aandacht schenken aan de juist op de toekomst gerichte voorstellen van vakbonden."

Werkgevers krijgen tot dinsdagmiddag om op de eisen in te gaan. Daarna wordt met de leden overlegd over acties, zoals werkonderbrekingen, licht een woordvoerder van FNV toe.

''Het is redelijk uniek dat een bond met een eindbod komt, maar we zagen geen andere optie. We hebben meerdere marathongesprekken gehouden en we kwamen nauwelijks nader tot elkaar."