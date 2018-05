Schoenenketen Bristol sluit twintig winkels in Nederland en België

Dat zegt Phillipe Vanaudenhove, de topman van moederbedrijf Euro Shoe, in een interview met de Belgische zakenkrant De Tijd.

In 2016 zei het bedrijf nog dat het tientallen nieuwe filialen wilde openen in Nederland. ''Dat was een overdrijving om in de media te komen'', zegt Vanaudenhove nu.

''We gaan onze e-commerce­plannen versneld uitrollen'', zegt financieel directeur Bart Rayen. ''Daardoor zullen we nieuwe mensen aannemen. We hopen de impact van de winkel­sluitingen te verkleinen door een deel van de slecht presterende winkels te verhuizen.'' Ondanks dat verliezen ongeveer zestig mensen hun baan.