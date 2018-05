Europese Commissie keurt fusie Ziggo en UPC goed

De concentratie was al goedgekeurd in 2014, maar werd in 2017 nietig verklaard door het Europees Gerecht van de unie.

Dat vond dat de commissie een betere onderbouwing had moeten geven waarom de fusie van Liberty Globals dochterbedrijf UPC met kabelbedrijf Ziggo niet schadelijk zou zijn voor Nederlandse consumenten. Liberty Global diende daarop een nieuwe aanvraag in Brussel in.

Die fusie is overigens al lang en breed afgerond. Het fusiebedrijf Ziggo is vervolgens op zijn beurt samengegaan met de Nederlandse activiteiten van Vodafone. VodafoneZiggo, zoals het bedrijf nu heet, liet eerder al weten vertrouwen te hebben in een goede afloop.

Kabeltelevisiebedrijven

Voor de transactie waren Ziggo en Liberty Global afzonderlijke kabeltelevisiebedrijven die voornamelijk vaste telecommunicatiediensten aanboden en waarvan de activiteiten in Nederland elkaar niet overlapten. Ze waren met name actief in verschillende delen van Nederland en concurreerden niet om dezelfde klanten.

Na een nieuw onderzoek heeft de commissie haar goedkeuring nu opnieuw gegeven.