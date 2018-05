Lakeman verzet zich tegen terugkeer De Swaan bij ABN AMRO

Lakeman, bekend van zijn strijd tegen de voormalige bank DSB, vraagt Kamerleden per brief of ze de benoeming nog kunnen verhinderen. Gebeurt dat niet, dan stapt hij met zijn klacht waarschijnlijk naar de Europese Centrale Bank (ECB).

De Swaan was eerder jarenlang financieel directeur bij ABN AMRO. Hij was een van de kopstukken bij de bank uit de tijd van voor de overname van ABN AMRO door het bankentrio Santander, RBS en Fortis in 2007.

Lakeman wijst erop dat onder De Swaans verantwoordelijkheid toen ook duizenden ondeugdelijke renteswaps zijn verkocht aan mkb-bedrijven.

De Swaan was volgens de financieel activist verder betrokken bij een zaak in de Verenigde Staten waarvoor ABN AMRO meer dan tien jaar geleden een boete van tientallen miljoenen dollars moest betalen.

Bestuurscrisis

Bij de bank is De Swaan de beoogd opvolger van Olga Zoutendijk die in februari onverwachts een stap terug deed. Zowel binnen als buiten het concern was forse kritiek geuit op haar leiderschapsstijl.

Al snel werd in de media gesproken van een bestuurscrisis bij de bank. De ECB en De Nederlandsche Bank (DNB) zijn tevens een onderzoek begonnen naar het functioneren van de hele raad van commissarissen.

ABN AMRO wil niet inhoudelijk reageren op de bezwaren van Lakeman. Een woordvoerder stelt dat De Swaan is gekozen vanwege zijn kwaliteiten: ''Die spreken voor zich.''

Renteswaps

Lakeman is als voorzitter van de Stichting Swapschade namens tien mkb-bedrijven in een juridische strijd verwikkeld om een schadevergoeding los te krijgen voor de verkoop van renteswaps. De bank zou de klanten niet goed hebben voorgelicht over de risico's van die ingewikkelde financiële producten.

De affaire met rentederivaten in het midden- en kleinbedrijf speelt al een tijd. Banken gingen in 2016 al akkoord met een grote compensatieregeling.

Niet iedereen kan zich daarin vinden, vandaar dat er nog altijd zaken voor de rechter komen.