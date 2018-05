Moederbedrijf Blokker boekt in 2017 grootste verlies ooit

Volgens de onderneming hangen de resultaten samen met de grote reorganisatie van het bedrijf. Blokker Holding hield er al rekening mee dat 2017 "financieel een teleurstellend jaar zou worden". Zo'n 154 miljoen euro van het verlies is toe te schrijven aan eenmalige kosten van de herstructurering.

"De kosten en afschrijvingen van deze omvangrijke herstructurering hebben de resultaten zwaar negatief beïnvloed", stelt de holding. "Ook de tegenvallende commerciële prestaties van alle winkelformules drukken zwaar op het resultaat."

De omzet zakte van bijna 1,97 miljard euro in 2016 naar ruim 1,58 miljard euro. Volgens Blokker Holding is de omzetdaling grotendeels te verklaren door het wegvallen van verkochte ketens, de sluiting van winkels en "tegenvallende commerciële resultaten".

Vorig jaar kondigde Blokker Holding aan honderden winkels te sluiten en bijna alle winkelketens af te stoten. Door zich alleen nog op de keten Blokker te richten, hoopt het bedrijf beter en sneller te kunnen inspelen op de veranderde wensen van consumenten.

Inmiddels zijn honderd Blokker-winkels gesloten en is Marskramer een franchiseformule zonder eigen winkels geworden. Vorig jaar zijn Leen Bakker, Intertoys en Xenos Duitsland verkocht.

De verkoop van winkelketens heeft vorig jaar 93,7 miljoen euro opgeleverd. Dit bedrag is volledig in Blokker geïnvesteerd. De holding heeft in totaal 40,8 miljoen euro afgeschreven op de afgestoten ketens.

De ketens Big Bazar en Maxi Toys worden nog verkocht. Verder wordt Nextail, de online organisatie van Blokker Holding, geïntegreerd met Blokker.

Online

Daarnaast hebben bijna alle winkelketens online een groei doorgemaakt. In het totaal was wel sprake van een kleine daling, omdat Leen Bakker en Intertoys zijn verkocht. De waarde van de online verkopen daalde van 173 miljoen euro in 2016 naar 168 miljoen euro in 2018.

De webwinkel van Blokker is vorig jaar met een kwart gegroeid. De online verkopen van de keten zijn inmiddels goed voor 15 procent van de totale omzet.

Herstel

De holding zag in het laatste kwartaal van 2017 de eerste verbeteringen bij Blokker. Zo neemt het aantal bezoekers in de winkels toe. Waarnemend CEO Michiel Witteveen van Blokker Holding spreekt van "voorzichtige signalen dat het beter gaat".

"Werken aan herstel voor Blokker blijft een pittig proces waar we ons allen hard voor maken. De niet aflatende inzet van onze medewerkers in deze moeilijke tijd is zeer te prijzen en belangrijk voor onze toekomst", aldus Witteveen.

Hij zegt op basis van de plannen en de hiervoor beschikbare financiering ervan uit te gaan dat de gekozen strategie zal leiden tot "het gewenste resultaat". Hij doelt hiermee op een kredietlijn van 485 miljoen euro.

Verlies

Het bedrijf verwacht dat de positieve trend van eind vorig jaar zal doorzetten, maar denkt ook dit jaar nog verlies te lijden.

"Een transformatie van deze omvang vraagt tijd en Blokker Holding verwacht dat ook 2018 nog met een negatief nettoresultaat zal worden afgesloten."

Eind vorig jaar werkten ruim 8.500 mensen in 7 landen voor Blokker Holding. Op dit moment zijn de ketens Blokker, Maxi Toys, Markskramer en Big Bazar nog in handen van het bedrijf.

