Geen geelgeklede postbodes langs de deuren

Postmarkt

DP betreedt via Wegener-dochter Interlanden de Nederlandse postmarkt. Het Duitse postbedrijf doet dat via het eigen dochterbedrijf Van Gend & Loos/Selektvracht, dat een joint venture gaat vormen met postdochter Interlanden van uitgever Wegener. DP neemt een belang van 70 procent in het dochterbedrijf van Wegener en krijgt 51 procent van de joint venture in handen.

Eerste stap

Ze zijn er al jaren mee bezig en nu is het zover. Degenen die goed hebben opgelet, zagen het drie jaar geleden al aankomen. Toen kocht DP pakjesbedrijf Van Gend & Loos van het Rotterdamse transportconcern Nedlloyd. Dat was de eerste stap. "Het was toen al duidelijk dat de markt voor pakjes het eerst geliberaliseerd zou worden. Verder was het belangrijk dat we kennis van de Nederlandse markt kregen", aldus H. Zapf, lid van de raad van bestuur van de Duitse post.

Reclamepost

De nieuwe onderneming, die nog een naam moet krijgen en tegen het eind van dit jaar moet staan, richt zich op het geliberaliseerde deel van de Nederlandse postmarkt. "Dat gaat om ongeveer 50 procent van het geheel", aldus Zapf. Het gaat dan om reclamepost op naam, ongeadresseerd drukwerk en post(pakjes) zwaarder dan 100 gram. Een markt waar volgens DP in Nederland 6 miljard stukken in omgaan, een omzet van 1,2 miljard euro. Natuurlijk moet deze stap wel gezien worden als een opstap naar meer in Nederland, hoewel de zakelijke post wel het meest rendabel is. ,,We hebben talloze sorteercentra langs de grens'', zo waarschuwen de Duitsers het Nederlandse TPG alvast. Ze willen ook gewone post bezorgen, als die markt geliberaliseerd is.

Tarieven

Vooralsnog blijft Interlanden een keer in de week bezorgen en Selektvracht een of twee keer in de week. Wel liggen de tarieven van de twee 10 tot 15 procent lager dan de tarieven van TPG, zo claimt DP. Of dat zo blijft, is de vraag. ,,Daar kijken we nog naar.'' De bezorgingsfrequentie kan op termijn omhoog.

Stevige voet

DP heeft met de nieuwe joint venture meteen een stevige voet op de Nederlandse bodem. Interlanden heeft jarenlange ervaring met het bezorgen van huis-aan-huisbladen. DP dat nog voor 69 procent in handen is van de Duitse staat, heeft decennia ervaring in het bezorgen van post. "Ideale en sterke partners", aldus Zapf.

Kansen

Bestuursvoorzitter P. Bakker van TPG ziet in de overname door DP "het bewijs dat er in Nederland dus wel kansen zijn voor andere postbedrijven". Andersom lukt het TPG niet hetzelfde kunstje in Duitsland te flikken. "In Duitsland bestaat niks dat vergelijkbaar is met Interlanden", aldus Bakker. Dat komt volgens hem doordat in Nederland de markt voor zogenoemde direct mail al opengegooid werd nog voordat de PTT werd geprivatiseerd. Bedrijven als Interlanden profiteerden daarvan.

Voorop lopen

"Als er in Duitsland zo'n bedrijf bestond, hadden we het allang gekocht", zegt Bakker. "Het is nu eenmaal de Nederlandse cultuur om voorop te lopen." Eerder klaagde TPG dat alle 'postinitiatieven' al gauw een Calimero-stempel kregen. In het geval van DP ligt dat anders. "TPG is in vergelijking met DP ook maar een kleintje."