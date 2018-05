Noors concern neemt loonadministratiebedrijf Raet over

Visma en Raet hebben een voorlopige overeenkomst getekend, meldt Raet maandag. De transactie is onder voorbehoud van het succesvol afronden van medezeggenschapstrajecten.

Financiële details zijn niet gegeven, maar volgens Het Financieele Dagblad (FD) houdt de huidige eigenaar van Raet 600 miljoen euro over aan de overeenkomst. Het bedrijf is sinds 2016 in handen van de Britse investeerder HG Capital.

Volgens het FD werd het bedrijf toen gekocht voor 500 miljoen euro. HG Capital is met een belang van 48,9 procent ook deels eigenaar van Visma.

Raet is sinds 1965 actief en is ontstaan uit Heidemij, dat nu Arcadis heet. Raet heeft zo'n duizend medewerkers en vestigingen in onder meer Nederland, Spanje, Argentinië en Colombia.

Samen met Visma ontstaat een bedrijf met tien miljoen eindgebruikers. Voor Visma is de overname vooral een manier om de positie in Nederland en België te versterken. "De acquisitie leidt tot wederzijdse toegevoegde waarde en groeimogelijkheden, omdat het aanbod van Raet goed past bij Visma's HRM-strategie", zegt Visma-CEO Øystein Moan.