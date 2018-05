Albert Heijn overweegt bezorging warme maaltijden

"We hebben alle ingrediënten en recepten in huis om er iets van te maken", zegt Kolk zaterdag in een interview met Het Parool.

De topman van Albert Heijn vertelt de krant over de toekomstplannen. De supermarktketen heeft net nieuwe kant-en-klaarmaaltijden in het assortiment. "De vervolgstap om zulke maaltijden warm aan huis te bezorgen, lijkt dan logisch."

Kolk noemt geen details en termijn. Hij weidt wel uit over een nieuwe website die in juni live gaat. Daarop kunnen bonuskaarthouders de voedingswaarden van hun boodschappen bekijken. Het doel is dat zij producten niet alleen op prijs, maar ook op bijvoorbeeld zout-, suiker- of vezelgehalte kunnen vergelijken.

Mislukkingen

In het interview bespreekt de topman de vele vernieuwingen bij de supermarktketen. Op dit moment test Albert Heijn een navigatieapp, beeldschermen in plaats van posters en kassaloze AH to Go's. Er mislukt ook wel eens iets, zoals een visafdeling met vis op ijs en 'flitsbezorging' op de fiets.

Kolk: "Ook daar hebben we van geleerd. Binnen twee uur bestelde boodschappen thuis ontvangen heeft zeker de toekomst."

Tot slot uit de topman zijn zorgen over de gevolgen van robotisering voor de werkgelegenheid. De bouw van een vergaand geautomatiseerd distributiecentrum zal in de toekomst ten koste gaan van arbeidsplaatsen, zegt hij.

"Hetzelfde geldt voor zelfscankassa's of kassaloze winkels. Ik geloof niet dat de caissière zal verdwijnen, maar we zullen er wel minder nodig hebben."

Tegelijkertijd denkt hij dat robotisering ook voor nieuwe, andersoortige banen zorgt. Zo stijgt de behoefte aan mensen nodig met een IT-achtergrond. "En doordat we veel meer verse producten zijn gaan verkopen, is er bij onze leveranciers een enorme behoefte aan personeel."