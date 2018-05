Vertrouwen beleggers weer in de lift, maar voorzichtigheid blijft

Het vertrouwen van beleggers zit na een dip weer in de lift, en stijgt naar een niveau van 144. In april was de stand nog 135. Een niveau van 100 is neutraal in de barometer.

"Ondanks het feit dat beleggers aangeven optimistischer te zijn, zien we ook dat ze niet meer risico nemen dan een paar maanden geleden. Dat geeft maar weer aan dat beleggers zich niet gek laten maken door schommelingen op de beurs", aldus Bob Homan van ING.

Ruim de helft van de beleggers heeft een positieve verwachting voor de komende drie maanden. Zo denken ze dat de AEX zal stijgen tot 517 punten in augustus. In april verwachtte men rond die tijd nog een stand van 499.

Eenzelfde deel van de beleggers verwacht dat de waarde van de eigen portefeuille toe zal nemen.

Wel investeren beleggers hun geld bewuster onder invloed van de nieuwe privacywetgeving AVG, die op 25 mei van kracht werd. Bijna een kwart belegt om die reden niet meer in bedrijven die data verzamelen.

Ondanks de gestegen koersen en de positieve verwachtingen blijven beleggers voorzichtig. Risicovolle sectoren en obligaties zijn minder in trek. Het grootste deel heeft afgelopen maand niet meer risico genomen dan twee maanden geleden.