Volgende week ov-staking in vijf regio's

In Rotterdam rijden de metro en een deel van de bussen wel. De staking treft de RET in de Maasstad, Connexxion in Voorne-Putten en Arriva in Limburg, Friesland en de regio Drechtsteden-Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.

Paula Verhoef, bestuurder FNV Streekvervoer, zegt dat de bonden net doen alsof de chauffeurs gouden bergen vragen in het cao-overleg. ''Terwijl we vragen om eens in de 2,5 à 3 uur even vijf minuten pauze. Hoe ingewikkeld is dat?''

Zaterdag zijn in andere regio’s ook stakingen.