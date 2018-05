Mkb-bedrijven zien omzet harder groeien

De winstgroei nam juist af, van ruim 20 procent naar 15,5 procent, zo komt naar voren uit een rapport van accountantsvereniging SRA.

De daling van de winstgroei wordt met name veroorzaakt door de sterkere stijging van de personeelskosten. Dat gebeurde vooral in de industrie en de medische zorg, omdat in deze branches volgens de onderzoekers in relatief duur personeel is geïnvesteerd.

De horeca heeft zich juist meer gericht op goedkoop personeel en heeft de loonkosten dan ook relatief beperkt gehouden. Per saldo liet de bouw een relatief sterke groei van de totale personeelskosten ten opzichte van andere branches zien.

Van de totale opbrengsten in het mkb ging 27 procent op aan personeel.