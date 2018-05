Zaterdag opnieuw regionale stakingsdag buschauffeurs streekvervoer

In Utrecht, 't Gooi, Groningen, Drenthe en West-Brabant rijden minder streekbussen. Net als bij de vorige estafettestakingen is gekozen voor een dag in het weekend, zodat eindexamenkandidaten op de middelbare school er geen last van hebben.

In Utrecht staakt Keolis, in Groningen en Drenthe Qbuzz, CTS legt het werk neer in Zuidwest-Drenthe, Connexxion rijdt niet in de regio Gooi- en Vechtstreek en Arriva blijft in de remise in West-Brabant.

''Werkgevers nemen ons na verschillende stakingsdagen nog steeds niet serieus'', zegt buschauffeur Jack d’Hooghe, die lid is van de FNV-onderhandelingsdelegatie. ''We gaan door met acties tot er concrete afspraken liggen over het terugdringen van de werkdruk.''