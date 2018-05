Minder deelnemers werkonderbreking rijksambtenaren dan verwacht

Volgens CNV-lid Hedy Anthonio deden minder ambtenaren aan de actie mee, omdat veel mensen nog een vrije dag aan het pinksterweekend hebben vastgeplakt.

De werkonderbreking was de eerste in een aangekondigde reeks. "De komende weken volgen nog eens vier of vijf kantoren in andere steden, zoals in Breda", aldus Anthonio.

Volgens haar hebben burgers geen hinder ondervonden van de acties. Ze sluit niet uit dat dit bij toekomstige acties wel het geval zal zijn.

De acties worden georganiseerd door de ambtenarenbonden FNV Overheid, AC Rijksvakbonden, CNV Overheid en CMH. Zij stelden minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) een ultimatum voor hun looneis van 3,5 procent. Dat ultimatum verliep vorige week maandag zonder reactie van Ollongren.

De cao liep af op 31 december 2017 en geldt voor 118.000 rijksambtenaren.