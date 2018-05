Aandeelhouders Shell stemmen tegen klimaatresolutie

Actiegroep Follow This vroeg in het voorstel om concrete maatstaven waarop Shell zijn doelstellingen baseert. Van alle uitgebrachte stemmen was bijna 95 procent tegen.

Het bestuur van Shell adviseerde aandeelhouders met klem tegen de resolutie te stemmen. Volgens topman Ben van Beurden is de nieuwe maatregel onnodig, omdat Shell al zelf veel doet voor de overstap op milieuvriendelijke energiebronnen.

Daarnaast vindt de directie dat de resolutie het bedrijf te veel beperkingen zou opleggen. Dit zou dan ten koste gaan van de concurrentiekracht van Shell, wat volgens het bedrijf nadelig is voor de aandeelhouders.

Misleiding

Kort voor de stemming over de resolutie sprak Follow This-oprichter Mark van Baal nog van ''misleiding'' door Shell. Het bedrijf beweert volgens hem ten onrechte dat de milieuambities van het concern overeen stemmen met het klimaatakkoord van Parijs.

Van Beurden schermde daarop met wetenschappelijk onderzoek van topuniversiteit MIT dat Shells bewering zou ondersteunen.

Steun

Follow This kreeg op de vergadering steun van verzekeraar NN. De institutionele belegger stemde voor, omdat doelstellingen zoals die in resolutie worden voorgesteld een ''goed middel zijn om op koers te blijven in de energietransitie''.

Aandeelhouder ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, heeft zich onthouden van stemming. "ABP vindt het prematuur om van Shell te eisen nu al haar ambitie te herzien, zoals de resolutie vraagt", stelt het fonds dinsdag in een reactie. Wel vindt het ambtenarenfonds dat de top erop moet worden afgerekend als de doelen niet worden gehaald.

"Hoewel Shell onlangs zijn ambitie rond klimaatbeleid presenteerde, zien wij helaas nog onvoldoende prikkels richting het topmanagement om deze ambitie te bewerkstelligen", aldus ABP-voorzitter Corien Wortmann. Het fonds liet onlangs al weten met Shell te discussiëren over het behalen van klimaatdoelen.

Milieudefensie uitte harde kritiek op de uitkomst van de stemming. Volgens de actiegroep hoeft Shell zich door de uitslag niet te houden aan het klimaatakkoord. De milieuclub kondigde begin april aan Shell voor de rechter te slepen vanwege het veroorzaken van milieuschade.

Beloning

Eerder op de dag stemden beleggers al in met het beloningsbeleid voor de directie. In aanloop naar de aandeelhoudersvergadering was er nog kritiek op de beloning voor onder anderen topman Ben van Beurden. Hij krijgt in totaal 8,9 miljoen euro overgemaakt inclusief aandelen en pensioen.

ISS, een adviseur voor aandeelhouders, vindt onder meer dat Shell niet genoeg heeft gedaan voor de veiligheid van medewerkers.

Pakistan

ISS wees daarbij op een dodelijke explosie van een tankwagen van een onderaannemer in Pakistan. Daardoor zou een bonus voor Van Beurden niet terecht zijn.

Shell benadrukte tijdens de aandeelhoudersvergadering alle oorzaken achter het ongeluk in Pakistan te onderzoeken.

Het olie- en gasconcern beloofde resultaten te delen met andere bedrijven in de sector, om te voorkomen dat zo'n ongeval nog eens zou kunnen plaatsvinden.