'Britse regering akkoord met deal Comcast-Sky'

Een overname van Sky door Comcast stuit niet op bezwaren van ''algemeen belang", zo verklaarde de Britse minister van Cultuur.

De vraag is of de Britten ook akkoord geven voor de overname van het belang van 61 procent in Sky dat nog niet in het bezit is van 21st Century Fox. Die beslissing volgt in juni.

Als Sky wordt overgenomen door 21st Century Fox zou Murdoch mogelijk te veel macht krijgen in het Britse medialandschap. Hij bezit namelijk ook meerdere Britse kranten.

21st Century Fox had eerder al afspraken gemaakt met Disney om Sky direct door te verkopen. Ook kan Disney, dat op zijn beurt een groot deel van Fox koopt, er voor kiezen om zelf een bod te doen op Sky mochten er bezwaren kleven aan het bod van 21st Century Fox.