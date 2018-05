Na China kondigt ook VS einde handelsoorlog aan

Hij deed de uitspraken bij Fox News. De Amerikaanse importheffingen op Chinees staal zijn opgeschort, nadat beide landen vooruitgang hebben geboekt bij de handelsbesprekingen die sinds dinsdag zijn gehouden.

"We zetten de handelsoorlog stil. We schorten de importheffingen op totdat we een overeenkomst over alle details hebben'', zei Mnuchin.

Mnuchin wil dat China zijn handelsoverschot met de Verenigde Staten aanzienlijk terugdringt. Nu nog worden vanuit China veel meer producten naar de VS verscheept dan andersom. Het verschil is momenteel nog 375 miljard dollar. Dat gat moet in 2020 met minstens 200 miljard dollar zijn verkleind.

Zaterdagavond liet de Chinese vicepremier Liu He al weten dat de handelsoorlog wordt beëindigd. "De afspraken waren noodzakelijk", aldus Liu in gesprek met het Chinese persbureau Xinhua. "Tegelijkertijd moeten we beseffen dat het oplossen van de echte problemen langer gaat duren."

Liu maakte ook bekend dat China meer goederen uit de VS gaat importeren, om tegemoet te komen aan de wensen van de Amerikanen.

De overeenkomst lijkt een geste van China richting de VS, na een aantal onvriendelijke zetten van beide landen. Zo kondigde de VS eerder aan met name Chinese hightechproducten extra te belasten. Als reactie hierop kondigde China nieuwe importheffingen op Amerikaanse goederen aan.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!