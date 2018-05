China doet handelsconcessie aan Verenigde Staten

"Om de groeiende consumptie van de Chinese mensen tegemoet te komen, zal China de aankoop van Amerikaanse goederen en diensten significant verhogen", is te lezen in een gezamenlijke verklaring van de landen.

Veel details worden niet gegeven, behalve dat het deels om landbouw- en energieproducten zal gaan. Een Chinese delegatie was donderdag en vrijdag voor gesprekken over het handelstekort in Washington aanwezig. Onder meer de Chinese vicepremier Liu He woonde deze vergaderingen bij.

De overeenkomst lijkt een geste van China richting de VS, na een aantal onvriendelijke zetten van beide landen. Zo kondigde de VS eerder aan met name Chinese hightechproducten extra te belasten. Als reactie hierop, kondigde China nieuwe importheffingen op Amerikaanse goederen aan.