Pensioenfonds PME belegt niet meer in kolen

Alle belangen in producenten van kolen, ter waarde van 6,3 miljoen euro, zijn verkocht. PME, met een totaal aandelenpakket van 17 miljard euro, is volgens de krant het eerste grote pensioenfonds dat ‘kolenvrij’ is.

''Iedereen zal moeten bijdragen aan het halen van afgesproken klimaatdoelen'', aldus Uijen over de stap van het Pensioenfonds voor de Metalektro. Financiële instellingen hebben volgens hem een rol om de overgang naar schone energie te bevorderen.

''Wij beleggen niet voor vandaag of morgen, maar voor overmorgen. Ook dan moet de aarde nog leefbaar zijn''

PME heeft de beslissing genomen omdat de deelnemers - werkenden en gepensioneerden - en de aangesloten werkgevers daarom vroegen. In de metaalindustrie worden echter nog wel veel fossiele brandstoffen gebruikt.

''Toch is de overtuiging dat we ook in deze industrie af moeten van vervuilende brandstoffen”, stelt Uijen. ''Er zijn schone alternatieven. Bij ons zijn bovendien vele verschillende bedrijven aangesloten, van scheepswerven tot high tech als ASML en Siemens, dat veel produceert voor windenergie''