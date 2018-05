'Britse eigenaar Action wil deel keten van de hand doen'

Dat liet een woordvoerster van de investeerder weten na berichtgeving van Het Financieele Dagblad.

De topman van 3I, Simon Borrows, zou donderdag tijdens een presentatie aan financieel analisten hebben gesuggereerd dat het investeringsfonds Action van de hand wil doen. De kapitaalverschaffers van 3i zouden de winst op hun investering willen verzilveren.

De investeringsmaatschappij 3i heeft in totaal 80 procent van de aandelen in de Nederlandse winkelketen in handen. Een deel van deze aandelen, 35 procent van het totaal, zit in een fonds van 3i met geld dat anderen hebben ingelegd.

De zakenkrant meldt dat deze laatste groep investeerders in 2006 in eerste instantie het geld maar voor tien jaar beschikbaar wilde stellen. Later werd dit verlengd tot 2019. De investeerders lijken nu tegen die tijd hun investering terug te willen.

Het directe belang van 45 procent dat 3i in Action heeft, wil het investeringsfonds behouden.