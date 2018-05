Werknemers vervoerders Arriva en Keolis hebben nieuwe cao

Volgens de FNV krijgen de werknemers er per 1 januari van dit jaar 2 procent loon bij en per 1 april van dit jaar nog eens 1 procent.

Machinisten krijgen daarnaast een toeslag, die oploopt van 3 euro per dienst in 2018, via 6 euro in 2019 tot 9 euro in 2020. Bij twintig diensten in de maand gaat het om 180 euro extra inkomen. Ook zijn er tegemoetkomingen voor 55-plussers.

De FNV is blij met het resultaat, dat is bereikt "na heel lang onderhandelen en een serieuze actiedreiging", zegt bestuurder Pieter Beuzenberg van FNV Vervoer. Medewerkers van de beide vervoerders dreigden namelijk net als andere werknemers in het streekvervoer, het werk enige tijd neer te leggen.

Uiteindelijk zagen ze daar toch van af.